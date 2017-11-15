وزارة التعليم تقرر منع إعطاء واجبات منزلية للتلاميذ بمرحلة التعليم الأساسي .الأربعاء ، 15-11-2017 - 11:30:00



طرابلس 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق
الوطني منع المعلمين بمرحلة التعليم الأساسي منعاً باتاً من إعطاء
التلاميذ واجبات منزلية .
وألزم قرار الوزارة رقم (1785) للعام 2017م ، المعلمين بمرحلة
التعليم الأساسي على القيام بالواجبات والتدريبات والتطبيقات المدرسية مع
الطالب داخل الفصل الدراسي وأثناء العملية التعليمية اليومية.
كما ألزم القرار مديري مدارس التعليم الأساسي بمتابعة تنفيذ القرار ،
وطالب مراقبي التعليم بالبلديات وإدارة التعليم الأساسي وإدارة التفتيش
التربوي ومكاتب المتابعة بالبلديات متابعة تنفيذ هذا القرار.
...(وال)...

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