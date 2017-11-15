وزارة التعليم تقرر منع إعطاء واجبات منزلية للتلاميذ بمرحلة التعليم الأساسي .





طرابلس 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق

الوطني منع المعلمين بمرحلة التعليم الأساسي منعاً باتاً من إعطاء

التلاميذ واجبات منزلية .

وألزم قرار الوزارة رقم (1785) للعام 2017م ، المعلمين بمرحلة

التعليم الأساسي على القيام بالواجبات والتدريبات والتطبيقات المدرسية مع

الطالب داخل الفصل الدراسي وأثناء العملية التعليمية اليومية.

كما ألزم القرار مديري مدارس التعليم الأساسي بمتابعة تنفيذ القرار ،

وطالب مراقبي التعليم بالبلديات وإدارة التعليم الأساسي وإدارة التفتيش

التربوي ومكاتب المتابعة بالبلديات متابعة تنفيذ هذا القرار.

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