رؤساء الأجهزة الأمنية ببلدية غريان يؤكدون عزمهم على ضبط كافة
المخالفين والمطلوبين للعدالة .
الأربعاء ، 15- 11- 2017 - 11:16:00
غريان 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الذي عُقد أمس
الثلاثاء بمقر مديرية أمن غريان لبحث الاختراقات الأمنية المتكررة داخل
البلدية وتأثيراتها السلبية على أمن المواطن ، وسُبل مكافحتها والتصدي
لها ، وتوزيع العمل على كافة الأجهزة الأمنية كل حسب اختصاصه.
وضم الاجتماع مدير مديرية أمن غريان ، ومدير نيابة غريان الجزئية ،
ورؤساء كافة الأجهزة الأمنية بالبلدية .
وأكد المجتمعون على ضرورة مكافحة وملاحقة المجرمين والخارجين عن
القانون المطلوبين للعدالة ، ووضع حد لكافة الاختراقات الأمنية .
من جانبه أكد مدير نيابة غريان الجزئية خلال الاجتماع بأن النيابة
جاهزة وعلى أتم الاستعداد للتعاون والتعامل مع كل الضبطيات التي تُحال
إليها من قِبل مأموري الضبط القضائي وبإجراءات قانونية سليمة .
...(وال غريان)...