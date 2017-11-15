رؤساء الأجهزة الأمنية ببلدية غريان يؤكدون عزمهم على ضبط كافة المخالفين والمطلوبين للعدالة .





غريان 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الذي عُقد أمس

الثلاثاء بمقر مديرية أمن غريان لبحث الاختراقات الأمنية المتكررة داخل

البلدية وتأثيراتها السلبية على أمن المواطن ، وسُبل مكافحتها والتصدي

لها ، وتوزيع العمل على كافة الأجهزة الأمنية كل حسب اختصاصه.

وضم الاجتماع مدير مديرية أمن غريان ، ومدير نيابة غريان الجزئية ،

ورؤساء كافة الأجهزة الأمنية بالبلدية .

وأكد المجتمعون على ضرورة مكافحة وملاحقة المجرمين والخارجين عن

القانون المطلوبين للعدالة ، ووضع حد لكافة الاختراقات الأمنية .

من جانبه أكد مدير نيابة غريان الجزئية خلال الاجتماع بأن النيابة

جاهزة وعلى أتم الاستعداد للتعاون والتعامل مع كل الضبطيات التي تُحال

إليها من قِبل مأموري الضبط القضائي وبإجراءات قانونية سليمة .

...(وال غريان)...