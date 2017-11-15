انخفاض المؤشر نيكي مع تراجع جميع القطاعات.





طوكيو 15 نوفمبر 2017 (وال) - انخفض المؤشر نيكي القياسي إلى أدنى مستوى

في أسبوعين اليوم الأربعاء مع تراجع جميع القطاعات إذ اتجه المستثمرون

إلى جني الأرباح بعد صعود استمر شهرين وقاد السوق إلى تحقيق مكاسب بلغت

نحو 20 بالمئة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 6ر1 إلى 32ر22028 نقطة، وهو أدنى مستوى

إغلاق منذ 31 أكتوبر .

وقال تجار إن المستثمرين الأجانب يجنون الأرباح التي تحققت من موجة

ارتفاع استمرت شهرين واشتروا خلالها أسهما بقيمة تصل إلى4ر5 تريليون ين

(47.7 مليار دولار).

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اثنين بالمئة إلى 01ر1744 نقطة مع

تراجع جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 قطاعا.



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