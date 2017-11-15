المؤتمر العلمي الدولي الأول حول دور الأمم المتحدة ما بعد التدخل العسكري في ليبيا 2011 .





غريان 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - تعتزم كلية القانون والعلوم السياسية

بجامعة غريان تنظيم المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت عنوان "دور الأمم

المتحـدة ما بعد التدخل العسكري في ليبيا 2011 - النجاحات والإخفاقات"

خلال الفترة من (21-22) فبراير 2018 بمدرج الكلية.

وأصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بيان للبرنامج العام للمؤتمر تلقت

وكالة الأنباء الليبية نسخة منه بأن فعاليات المؤتمر تتضمن أربعة محاور

حيث يتناول المحور الأول "أدوات منظمة الأمم المتحدة العاملة في ليبيا

أساسها القانوني - حدود ولايتها - كيفية تنفيذها : (مبعوث أمين عام

الأمم المتحدة إلى ليبيا ، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، لجنة

الجزاءات الدولية الخاصة بليبيا ، فريق الخبراء الدولي المعني بليبيا ،

المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بالتحقيق في ليبيا .

ويتناول المحور الثاني "مسؤوليات وإلتزامات أجهزة منظمة الأمم المتحدة

وأعضائها والوكالات والمنظمات التابعة لها تجاه الأزمة الليبية وكيفية

التعامل معها" : (مسؤوليات وإلتزامات أجهزة منظمة الأمم المتحدة الرئيسية

، مسؤوليات إلتزامات الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة ، مسؤوليات

وإلتزامات المنظمات والفرق واللجان والوكالات التابعة لمنظمة الأمم

المتحدة .

ويناقش المحور الثالث "علاقة منظمة الأمم المتحدة بالجهات الفاعلة

الوطنية الحكومية وغير الحكومية" : (علاقة منظمة الأمم المتحدة بالمؤسسات

الرسمية للدولة الليبية ، علاقة منظمة الأمم المتحدة بالأحزاب السياسية

ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ، علاقة منظمة الأمم المتحدة بالقوى

الثورية المسلحة في ليبيا .

والمحور الرابع والأخير يتناول "قراءات قانونية في وثائق منظمة الأمم

المتحدة الخاصة بليبيا" : قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا ، تقارير

الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ، تقارير المنظمات والفرق

واللجان والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والعاملة في ليبيا .

ودعت كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان كل الباحثين

والأكاديميين والمهتمين بالشأن الليبي للمشاركة والإسهام في إثراء أعمال

هذا المؤتمر شريطة أن يكون البحث في إطار محاور المؤتمر ووفق شروط البحث

العلمي ومعاييره ، وأن لغة البحوث المعتمدة في المؤتمر هي اللغة العربية

، وأن يرفق الباحث ملخصاً لسيرته الذاتية ، وألا يكون البحث قد تم نشره

أو تقديمه أية جهة أخرى ، وألا يزيد عدد صفحات البحث على (20) وألا تقل

عن (10) صفحات حجم (A4) مرفق في ذلك المراجع والملاحق ، وألا يتجاوز

الملخص (400) كلمة .

وأوضحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأن اللجنة تتحمل مصاريف الإقامة

والإعاشة والتنقل داخل ليبيا طِيلة أيام المؤتمر بما في ذلك تذاكر السفر

للمشاركين من خارج ليبيا ، ويُعفى الباحثون من رسوم المؤتمر ، وسيتم

تضمين البحوث المقبولة في عدد خاص بمجلة الجامعة ، مبينة بأن قبول الملخص

لا يعني قبول البحث .

...(وال غريان)...