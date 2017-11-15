وزارة المواصلات لشؤون الطرق تنظم ورشة عمل حول السلامة المرورية على الطرق البرية .





طرابلس 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - تنظم وزارة المواصلات يوم الثلاثاء

القادم ورشة عمل بعنوان ( السلامة المرورية على الطرق البرية ) وذلك

تزامنا مع فعاليات واحياء اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور .

وسيشارك في فعاليات هذه الورشة المؤسسات العامة والاهلية والجمعيات

العلمية وكافة المهتمين والخبرات الوطنية ذات العلاقة .

وتهدف الورشة لمناقشة الجوانب العلمية والفنية والمهنية وتبادل الاراء

والافكار المساهمة في الحد من حوادث المرور وما تسببه من مآسي واضرار .

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