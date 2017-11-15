وزارة المواصلات لشؤون الطرق تنظم ورشة عمل حول السلامة المرورية
على الطرق البرية .
الأربعاء ، 15- 11- 2017 - 10:03:00
طرابلس 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - تنظم وزارة المواصلات يوم الثلاثاء
القادم ورشة عمل بعنوان ( السلامة المرورية على الطرق البرية ) وذلك
تزامنا مع فعاليات واحياء اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور .
وسيشارك في فعاليات هذه الورشة المؤسسات العامة والاهلية والجمعيات
العلمية وكافة المهتمين والخبرات الوطنية ذات العلاقة .
وتهدف الورشة لمناقشة الجوانب العلمية والفنية والمهنية وتبادل الاراء
والافكار المساهمة في الحد من حوادث المرور وما تسببه من مآسي واضرار .
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