وزارة المواصلات لشؤون الطرق تنظم ورشة عمل حول السلامة المرورية على الطرق البرية .الأربعاء ، 15-11-2017 - 10:03:00



طرابلس 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - تنظم وزارة المواصلات يوم الثلاثاء
القادم ورشة عمل بعنوان ( السلامة المرورية على الطرق البرية ) وذلك
تزامنا مع فعاليات واحياء اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور .
وسيشارك في فعاليات هذه الورشة المؤسسات العامة والاهلية والجمعيات
العلمية وكافة المهتمين والخبرات الوطنية ذات العلاقة .
وتهدف الورشة لمناقشة الجوانب العلمية والفنية والمهنية وتبادل الاراء
والافكار المساهمة في الحد من حوادث المرور وما تسببه من مآسي واضرار .
... ( وال ) ...

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