نَادي "تَاناروت" للإِبداع الليبي يَستعد للاِحتفال بالذكرى الثّانية لتَأسيسه .





بنغازي 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - ينظم نادي "تاناروت" للإبداع الليبي

احتفالا بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسه وذلك من خلال إقامة عدد من

المناشط الثقافية والفنية بمدينة بنغازي في الفترة من 19 إلى 23 من

نوفمبر الجاري .

ويتضمن البرنامج معرض استبصار للفنانة " أسماء بشاشة" ومعرض " قمرة "

للفنان " وديع الأطرش " وفقرة موسيقية لفريق "تاناروت" الموسيقي.

يشار إلى أن تجمع تاناروت هو خيار لمجموعة من المثقفين لديهم إصرار

على إبعاد الصورة النمطية للمثقف في ليبيا، من خلال استخدام الأساليب

العلمية والعميقة برؤية نظرية وعملية قادرة على النهوض بالثقافة في

المجتمع الليبي.

...(وال بنغازى)...