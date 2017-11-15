2950 مولود في مستشفى الجمهورية في بنغازي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017.





بنغازي 15 نوفمبر 2017 ( وال )- بلغت إحصائية مستشفى الجمهورية

للولادة في بنغازي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري (2950)

ولادة حيث بلغ عدد المواليد الذكور (1285) مولودا وعدد المواليد الإناث

(1665) مولودة، فيما بلغت حالات التوائم في كلا الشهرين (36).

وأوضح رئيس قسم الإجراءات الطبية والإحصاء في مستشفى الجمهورية "

محمد الجلالي " أن عدد عمليات الولادة التي أجراها المستشفى خلال شهر

سبتمبر بلغت (1327) بينها (736) عملية ولادة طبيعية و(438) ولادة قيصرية

و(18) ولادة توأم.

وأضاف " الجلالي " أن عدد عمليات أمراض النساء التي أجراها المستشفى

في شهر سبتمبر بلغت (75) عملية فيما بلغت عمليات الإجهاض (60 ) عملية.

يذكر أن مستشفى الجمهورية يعمل فقط بوتيرة 3 أيام أسبوعيًا من داخل

مركز بنغازي الطبي، وذلك أيام (الخميس-الجمعة-السبت) وذلك نتيجة قفل

المقر الرئيس للمستشفى الواقع في حي الصابري منذ أواخر سنة 2014 بشكل

مؤقت .

...(وال بنغازى)...