إحياء اليوم العالمي لمرض السكر .





طرابلس 15 نوفمبر 25017 ( وال ) - أحياء مكتب الصحة المدرسية

بمراقبة تعليم طرابلس المركز بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض

السارية اليوم العالمي لمرض السكر .

حيث نظم بالمناسبة برنامج توعوي ارشادي بمناسبة اليوم العالمي لداء

السكري تحت شعار (صحتك تهمنا) استهدف رؤساء وحدات الصحة المدرسية

والمسعفين بمدارس طرابلس المركز .

وتضمن البرنامج الذي نظم بمدرسة (شهداء أبومنجل) مشاركات علمية حول

هذا المرض ، منها محاضرة عن مرض السكر من قبل الدكتورة (فاطمة الغول) من

مركز طرابلس الطبي ، تناولت فيها مرض السكر ومراحله وكيفية اكتشافه

والوقاية منه إضافة لتطرقها للأساليب الغذائية المتبعة معرجة على بعض

الحالات .

وشاركت رئيس مكتب الصحة المدرسية بتعليم طرابلس المركز (نبيلة عريبي)

في هذه المناسبة بكلمة أكدت فيها أهمية احياء هذه المناسبة في التوعية

بخطر هذا المرض ونشر ثقافة صحية تقي أبنائنا من الأمراض وتحافظ على صحتهم

.. وشددت على الدور المهم لمكاتب الصحة المدرسية بالمدارس وكيفية اتباع

الاجراءات الادارية السليمة في حالة حدوث أي طارئ.

ومن جانبها أكدت رئيس قسم الصحة المدرسية بالمركز الوطني لمكافحة

الأمراض السارية د.(فوزية الترهوني) استعداد المركز للتعاون مع قطاع

التعليم في نشر الثقافة الصحية ، وتنظيم البرامج التوعوية في مختلف

الجوانب التي تتعلق بالصحة .

فيما أثنى أ .(بشير شعيب) ممثل إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم على

جهود المسعفين والعاملين بوحدات الصحة المدرسية بكافة المدارس ..محيياً

التزام المشاركين بالبرامج التوعوية .

ويذكر أن اليوم العالمي للسكري هو يوم عالمي للتوعية من مخاطر داء

السكري ويحتفل به في 14 نوفمبر من كل عام منذ سنة 1991.

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