إختتام دورة تدريبية تخصصية في مجال صعوبات التعليم للأطفال .





بنغازي 15 نوفمبر 2017 (وال )- اختتمت بمدينة بنغازي مؤخرا الدورة

التدريبية التخصصية في مجال صعوبات التعليم للأطفال والتي استهدفت

الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ومعلمي الفصول في مركز الأمل للصم

والبكم وضعاف السمع ومعلمي جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا بنغازي.

وقدّم الدورة التي عقدت لمدة 3 أيام في قاعة التدريب في جمعية أصدقاء

المعاقين ذهنيًا بنغازي الدكتور " نصر عياد المنصوري " عضو هيأة التدريس

في جامعة عمر المختار ورئيس قسم الاختبارات والمقاييس في إدارة شؤون ذوي

الإعاقة في صندوق التضامن الاجتماعي.

وشملت الدورة التعريف بصعوبات التعلم والتعرف على الفرق بين مفهوم

صعوبات التعليم وبطء التعلم والتأخر الدراسي إضافة إلى تصنيف صعوبات

التعلم ( صعوبات إنمائية - صعوبات أكاديمية ) وتشخيص الأطفال الذين لديهم

صعوبات التعلم ومعرفة كيفية تطبيق مقياس "رافن" الملون وكذلك مقياس

صعوبات التعلم.

وتأتى هذه الدورة التدريبية ضمن حزمة تدريبية أعدتها إدارة التدريب في

الهيأة العامة لصندوق التضامن للرفع من كفاءة العناصر الوطنية في مجال

تعليم ذوي الإعاقة سعيًا لتطوير الخدمة لأبناء الوطن في المجال التعلميي

والتأهيلي.

...(وال بنغازى)...