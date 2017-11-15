الشروع في تركيب قواعد الإشارات الضوئية ببلدية البيضاء .





البيضاء 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - ذكر ديوان بلدية البيضاء أن المجلس

شرع في أعمال تركيب قواعد جديدة وأعمد وصناديق بارات للإشارات الضوئية

المرورية بالمدينة .

وباشرت شركة الحارس منذ يوم الاثنين في تنفيذ القواعد بحضور وكيل

الديوان ومدير مكتب التنمية بالبلدية .

وأضاف الديوان أن الشركة تعمل على ثلاث مراحل في كل مفترق، وهي أنشاء

قواعد جديدة ، يليها تركيب الأعمدة ومن ثم الإشارات الضوئية ، وتستهدف

جميع مفترقات المدينة .

...(وال بنغازى)...