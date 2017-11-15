الشروع في تركيب قواعد الإشارات الضوئية ببلدية البيضاء .
الأربعاء ، 15- 11- 2017 - 09:08:00
البيضاء 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - ذكر ديوان بلدية البيضاء أن المجلس
شرع في أعمال تركيب قواعد جديدة وأعمد وصناديق بارات للإشارات الضوئية
المرورية بالمدينة .
وباشرت شركة الحارس منذ يوم الاثنين في تنفيذ القواعد بحضور وكيل
الديوان ومدير مكتب التنمية بالبلدية .
وأضاف الديوان أن الشركة تعمل على ثلاث مراحل في كل مفترق، وهي أنشاء
قواعد جديدة ، يليها تركيب الأعمدة ومن ثم الإشارات الضوئية ، وتستهدف
جميع مفترقات المدينة .
...(وال بنغازى)...