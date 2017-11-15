فريق أمريكي يستخدم تكنولوجيا النانو لعلاج ارتفاع الكوليسترول .





شيكاجو 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - استخدم باحثون أمريكيون تكنولوجيا

النانو وأداة تعديل الجينات (كريسبر-كاس9) لتعطيل جين رئيسي مرتبط

بالكوليسترول في خلايا كبد الفئران وهو تقدم قد يؤدي إلى وسائل جديدة

لتصحيح الجينات التي تسبب ارتفاع الكوليسترول وغيرها من أمراض الكبد.

وتعني تكنولوجيا النانو تصميم ومعالجة مواد أصغر من عرض شعرة الإنسان

بآلاف المرات.

وقال " دانيال أندرسون " البروفيسور المساعد في الهندسة الكيميائية

بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤلف الدراسة " أظهرنا أنك تستطيع صنع

جسيمات متناهية الصغر يمكن استخدامها لتعديل الحامض النووي الوراثي

(دي.إن.إيه) في كبد الحيوان البالغ بشكل دائم ومحدد " .

وتبشر الدراسة التي نشرت يوم الاثنين دورية (نيشتر بايوتكنولوجي)

بإمكانية تعديل الجينات بشكل دائم ومنها جين (بي.سي.إس.كيه9) المنظم

للكوليسترول وهو ما يمثل أيضا هدف علاجين تنتجهما شركتا ريجنرون وأمجن

للأدوية المتخصصتان في التكنولوجيا الحيوية.

وحاول العلماء في الدراسة تطوير وسيلة آمنة وفعالة لتوفير المكونات

المطلوبة للأداة الجينية (كريسبر-كاس9) وهي أشبه بالمقص الجزيئي الذي

يستطيع انتقاء وإبعاد الجينات المعيبة وإحلالها بغيرها من الحامض النووي

الوراثي.

وفي تجارب تستهدف جين (بي.سي.إس.كيه9) أثبتت التكنولوجيا الجديدة

فعالية كبيرة وقضت على الجين في أكثر من 80 في المئة من خلايا الكبد.

وقال الباحثون إنه لم يوجد أثر لبروتين (بي.سي.إس.كيه9) الذي صنعه

الجين في الفئران المعالجة التي سجلت انخفاضا بنسبة 35 في المئة في

إجمالي معدل الكوليسترول.

...(وال)...