حكمان ليبيان يجتازان اختبارات كرة القدم الشاطئية على مستوى القارة الإفريقية.





طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال) - اجتاز الحكمان الدوليان الليبيان

عماد خريش ومفتاح العلمي اختبار اللياقة البدنية الخاص بحكام كرة القدم

الشاطئية الدوليين، والذي أقيم أمس الإثنين ضمن فعاليات المعسكر التدريبي

على مستوى القارة الإفريقية بالقاهرة .

ويهدف المعسكر التدريبي الذي يتواصل حتى يوم 16 من شهر نوفمبر

الجاري بمدينة السادس من اكتوبر تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

(كاف) إلى رفع مستوى كفاءة حكام القارة في لعبة كرة القدم الشاطئية .

ويشرف على مناشط الدورة محاضرون دوليون من السيشل ومصر ومالي والمغرب

وعدد من حكام كرة القدم الشاطئية يمثلون أغلب دول القارة .

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