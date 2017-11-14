الاتحاد الليبي لكرة القدم يعدل مادة بالقرار (37) الخاص بتنظيم دوري الرباعي.





طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال) - عدل الاتحاد الليبي لكرة القدم

المادة (2) بالقرار الصادر رقم (37) لسنة 2017 الخاص بتنظيم الدوري

الرباعي لتحديد المشاركين في مسابقتي الأندية الأفريقية لسنة 2018 .

ونص قرار التعديل بأن يتقابل في الدوري الرباعي الفريق المتحصل

على الترتيب الأول في المجموعة الأولى مع الفريق المتحصل على الترتيب

الأول في المجموعة الثالثة في مباراة واحدة .

ونص على أن يلتقي الفريق المتحصل على الترتيب الأول في المجموعة

الثانية مع الفريق المتحصل على الترتيب الأول في المجموعة الرابعة في

مباراة واحدة .

كما نص القرار أنه بعد المباراتين تجرى القرعة بين الفريقين

الفائزين لتحديد الفريق المشارك في مسابقة الأندية الأفريقية أبطال

الدوري لسنة 2018، والفريق المشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لسنة

2018 م .

جاء ذلك في القرار رقم (103) لسنة 2017 الصادر عن مجلس إدارة

الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم أمس الإثنين الموافق 13 نوفمبر الجاري

بطرابلس .

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