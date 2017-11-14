السراج يستقبل عميد بلدية ام الرزم .



طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال)-أجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع يونس بن خليفة عميد بلدية أم الرزم والمهندس ناجي السيد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة للموارد المائية وعبد السلام الرويمي مدير عام الإدارة العامة للمشروعات بالشركة العامة للتحلية والمهندس معتمد السنوسي رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي والمهندس بدر بن عثمان المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الداخلي للتنمية .

وتناول الاجتماع بحث ما تواجهه مناطق ليبيا المختلفة من نقص في مياه الشرب حيث استمع السراج الى ما عرضه المجتمعون من تفاصيل تخص احتياجات مناطق متعددة في ليبيا.

وأصدر السراج تعليماته الفورية بتنفيذ واستكمال مجموعة من محطات تحلية المياه في مختلف مناطق ليبيا التي تواجه شح في مياه الشرب بشكل عاجل، وبالتعاون مع صندوق الاستثمار الداخلي للتنمية.

(وال)

