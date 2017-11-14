السراج يستقبل وفد من مدينة الزاوية .

أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، السيد عبد الله اللافي عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية يرافقه رئيس وعدد من أعضاء المجلس المحلي وأعضاء بمجلس الحكماء ومدير أمن الزاوية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء السيد عبد المجيد حمزة.

وعبر أعضاء وفد مدينة الزاوية عن دعمهم لما يبذله السيد الرئيس من جهد لتحقيق توافق وطني ومساندتهم لما تتخذه حكومة الوفاق الوطني من إجراءات لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ورحب السيد الرئيس بأعضاء الوفد مؤكداً إن حكومة الوفاق الوطني تحاول حلحلة ما تواجهه المرافق العامة من مشاكل بطريقة متوازنة بين البلديات في جميع مناطق ليبيا، وفقًا للأولويات، وحسب الإمكانيات المتوفرة.

وعرض أعضاء الوفد خلال الاجتماع عدد من المطالب الخدمية خاصة في قطاع الصحة ومطالب أخرى تتعلق بإجراءات إدارية تخص المجلس البلدي.

كما طالب أعضاء الوفد بتفعيل دور الحرس الرئاسي في المنطقة، ودعم مديرية الأمن بمدينة الزاوية لتتمكن من أداء مهامها في خدمة المواطنين.

واستجابة لما عرضه الأعضاء الوفد قال السيد الرئيس أن هناك مخصصات مالية ستصرف للبلديات مباشرة بينما ستكلف المؤسسات العامة بتنفيذ المطالب الأخرى كل حسب تخصصه.

وقال السيد الرئيس أن الأوضاع الأمنية في المنطقة في تحسن مستمر، ووعد بان يلتقي الوفد قريبا في مدينة الزاوية.

(وال)

