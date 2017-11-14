رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الخارجية المالطي .



طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال)- أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ظهر اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزير خارجية جمهورية مالطا السيد كارميلو ابيلا .

وحضر اللقاء الذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة والمستشار السياسي السيد طاهر السني.

ونقل السيد ارابيلا للسراج تحيات رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط مالطا وليبيا، وعلى دعم مالطا الكامل لحكومة الوفاق الوطني ومساندتها للشعب الليبي .

وعبر الوزير عن تأييد حكومة مالطا للخطوات التي يتخذها السراج لتحقيق مصالحة وطنية وتوافق وطني في ليبيا.

من جانبه رحب رئيس المجلس بالوزير المالطي والوفد المرافق له مؤكدا على القواسم المشتركة التي تربط البلدين الصديقين وحرصه على استمرار علاقات التعاون المميزة بينهما.

وعبر السراج عن تطلع حكومة الوفاق الوطني لتطوير قنوات التواصل بين البلدين للتنسيق في مواجهة عمليات التهريب ودعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الخارجية المالطي إلى أن تسمية سفير لبلاده في ليبيا سيتم قريبا جدا لتعمل السفارة المالطية بكامل قدراتها من العاصمة طرابلس.

(وال)