إعصار قوي يضرب جنوب تركيا ويصيب 38 شخصا بجراح.





أنقرة 14نوفمبر 2017 (وال ) -أصيب ما لا يقل عن 38 شخصا بجراح جراء

الإعصار الذي ضرب مقاطعة أنطاليا جنوبي تركيا في وقت متأخر من الليلة

الماضية.

وضرب الإعصار، الذي تحرك سريعا من البحر باتجاه البر، الحقول الزراعية

واقتلع جذور الأشجار في المناطق القريبة من الساحل على نحو خاص، وفقا

للتقرير.

والحقت العاصفة الشديدة وسقوط الامطار اضرارا بهذه المناطق على نطاق

واسع. ودمرت صوبات زراعية ومنازل ومركبات. وتعطلت خطوط الكهرباء لساعات.

وتساقطت ثلوج بحجم الجوز في بعض المناطق لتتسبب فى اضرار كبيرة للمحاصيل

والاغطية الخارجية للصوبات الزراعية.

كما تضررت عدة مناطق بأنطالبا بشدة من العاصفة. ووردت تقارير عن اندلاع

حرائق فى بعض المناطق.

وأنطاليا منطقة زراعية هامة وهي من بين أكبر المراكز التركية لانتاج

الفواكه والخضروات.

ومن المتوقع أن يتسبب الدمار الناتج عن العاصفة في زيادة أسعار الاغذية

في الأشهر المقبلة، بحسب خبراء