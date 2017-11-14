قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية.

. وعائلة

مقدسية تهدم متجرا لها جنوب الأقصى بضغط من الاحتلال.



القدس 14 نوفمبر 2017 (وال ) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم

الثلاثاء والليلة الماضية، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف

المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اعتقلت تسعة مواطنين من

مناطق عدة في الضفة.

ففي جنين،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة

شبان فلسطينيين من بلدة قباطية، واحتجزت، الليلة الماضية، طفلين شقيقين

من قرية الطيبة، وأصابت عددا من المواطنين بحالات اختناق بقرية عنزا، في

محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة،

بعد مداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال، احتجزت الليلة الماضية،

طفلين ، بزعم القائهما الحجارة خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية الطيبة.

وأشارت المصادر، ان قوات الاحتلال اقتادتهما إلى نقطة عسكرية قرب القرية

واستجوبتهما .

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة عنزا جنوب جنين، وتمركزت القوات في محيط

مدرسة ذكور البلدة الثانوية، حيث اندلعت مواجهات، وأطلقت تلك القوات

وابلا من القنابل الغازية تجاه المواطنين، مما أدى إلى إصابة العديد منهم

بالاختناق.

كما نصب جنود الاحتلال حاجزا على مدخل البلدة، ودققت في هويات الداخلين

والخارجين من البلدة، مما أعاق حركة المرور.

وفي محافظة الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،

ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة من المحافظة جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب

الخليل واعتقلت مواطنا يبلغ من العمر (45 عاما)، وزوجته ، ومواطن آخر

يبلغ من العمر (41 عاما) بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا

وإذنا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل

مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في

بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي طولكرم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء،

مواطنين فلسطينيين من مدينة طولكرم وبلدة قفين شمال المدينة، بعد مداهمة

منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوة عسكرة كبيرة داهمت عددا من منازل المواطنين في

الحي الغربي للمدينة، وفتشتها تفتيشا دقيقا، واعتقلت شابا يبلغ من العمر

(30 عاما)، وهو أسير محرر أطلق سراحه عام 2010، بعد قضاء محكوميته

البالغة عامان ونصف.كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر من بلدة قفين.

وفي طوباس،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة

الماضية، مواطنا فلسطينيا من طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، بأن الاحتلال اعتقل

المواطن محمد جمال صوافطة، أثناء مروره على حاجز طيار نصبه شمال طوباس.

أما في القدس المحتلة،فقد هدمت عائلة المواطن المقدسي أمين العباسي،

الليلة الماضية، محلها التجاري في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد

الاقصى المبارك، وذلك بأمرٍ وضغطٍ من بلدية الاحتلال الأسرائيلي في القدس

بحجة البناء دون ترخيص.