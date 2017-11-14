سفير كوريا الجنوبية يؤكد قرب عودة الشركات الكورية الى ليبيا .





طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال ) - اكد سفير دولة كوريا الجنوبية لدى ليبيا

" كيم يونغ تشاي " ان ترتيبات تجرى للتنسيق لعودة الشركات الكورية الى

ليبيا لاستئناف عملها واستكمال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها .

واوضح السفير في تصريح صحافي عقب اجتماع وكيل وزارة الخارجية بحكومة

الوفاق الوطني لطفي المغربي معه صباح اليوم بمقر الوزارة بطرابلس ان

مغادرة عدد من الشركات الكورية العاملة في ليبيا تعد خطوة واحدة للخلف

سيعقبها انطلاقة للتقدم وبقوة الى الامام للمشاركة في عملية البناء

والاعمار .

وعبر السفير الكوري ان علاقات متينة تربط البلدين وان كوريا الجنوبية

ستثبت بالعمل انها صديق حقيقي مخلص لليبيا وان شركاتها لديها الرغبة

الحقيقية للعودة الى ليبيا .

من جانبه جدد وكيل وزارة الخارجية التأكيد على متانة العلاقات الثنائية

بين ليبيا وكوريا الجنوبية ، مشيرا الى ان السفير الكوري الجنوبي متواجد

حاليا في ليبيا واقام خلال المدة الماضية حفلا حضره عدد من المسؤولين

ومدراء الشركات بمقر السفارة بطرابلس .

وكشف السيد الوكيل على ان هناك اتصالات تجري بين البلدين للتنسيق لعودة

الشركات الكورية الجنوبية للعمل في ليبيا ، مؤكدا ان ليبيا وبكل مؤسساتها

تعمل على تسهيل اقامة ضيوفها وان الامور ستكون واعدة بعودة الشركات

الكورية وغيرها للعمل للمشاركة في البناء والتنمية .

(وال)