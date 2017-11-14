وزارة الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية لفتح أي مرفق صحي خاص.





طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال) - اجتمع مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة

الصحة في حكومة الوفاق الوطني "أيمن الصيد" مع مدراء إدارات الخدمات

الصحية ومكاتب القطاع الخاص بمناطق الزاوية المركز والزاوية الغرب

والعجيلات وصرمان والجميل ورقدالين وصبراتة وزوارة وزلطن وغريان).

وشدد الصيد خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمدينة صبراتة بحضور ممثلين عن

جهازي الحرس البلدي طرابلس وصبراتة؛ على ضرورة الالتزام بتطبيق كل ما جاء

في كراسة الاشتراطات القانونية الخاصة بفتح وإنشاء أي مرفق صحي خاص؛

مؤكدا بأنه لن يتم منح رخصة مزاولة النشاط إلا بعد استيفاء كل

الاشتراطات.

كما دعا إلى اهمية توحيد الجهود بين مكاتب القطاع الخاص في إدارات

الخدمات الصحية بالمناطق المذكورة .

وأوضح أن اتجاه الوزارة لتوطين العلاج بالداخل يتطلب مراقبة المرافق

الصحية الخاصة ومتابعتها بالتعاون مع الجهات المختصة حتى تقوم بتقديم

خدماتها للمواطنين على المستوى المطلوب .

..(وال)..