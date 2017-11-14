مصادر من الهيئة العامة للمياه : كميات المياه الحجوزة ببحيرة سد وادي الجينين 6 مليون و900 ألف متر مكعب من المياه .







طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال)- أفادت الهيئة العامة للمياه الإثنين بأن

كميات المياه المنسابة والتي تم حجزها خلف سد وادي المجينين بلغت حوالي 5

مليون و759 ألف متر مكعب بينما كانت كمية المياه المحجوزة سابقا ببحيرة

السد بلغت حوالي مليون و143 ألف متر مكعب من المياه ليكون إجمالي كميات

المياه المحجوزة ببحيرة السد أكثر من 6 مليون و900 ألف متر مكعب من

المياه.

يذكر أن سعة التخزين السنوي للسد تبلغ 10 مليون متر مكعب من المياه

سنويا كما أن إجمالي السعة التخزينية للسد هي 58 مليون متر مكعب من

المياه.

وأفاد مشرف سد وادي المجينين أن المياه المنسابة هي من وديان قداف

الدم ، بئر الوعر ، الحسي ، الحمام التي تعتبر جميعها من روافد وادي

المجينين قبل موقع السد .

واضاف ان المياه من وادي الحجل الذي يصب في الوادي بعد موقع السد، كما

انسابت المياه من وادي البرغوثين ووادي الشهوبيين ووادي الزغادنة وهي

وديان من روافد وادي الخروع الذي يصب في وادي المجينين عند منطقة

المرازيق بعد موقع السد.

(وال)