أسعار النفط تتراجع بفعل تنامي الإنتاج الصخري الأمريكي.





سنغافورة 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء

بسبب احتمالات استمرار ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي يقوض تخفيضات

الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص المعروض بالسوق.

وفي الساعة 0747 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.85

دولار للبرميل منخفضة 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى

56.55 دولار للبرميل.

وتأتي التراجعات بعد أن سجل كلا الخامين القياسيين أوائل الأسبوع الماضي

أعلى مستوياتهما منذ 2015 لكن المتعاملين يقولون إن السوق فقدت بعض قوة

الدفع منذ ذلك الحين.

وقال المتعاملون إنهم يحترسون من المراهنة على مزيد من الارتفاعات في

الأسعار.

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