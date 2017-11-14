وزير الخارجية يبحث مع السفير البريطاني العلاقات الثنائية بين
البلدين .
الثلاثاء ، 14- 11- 2017 - 12:35:00
طرابلس 14 نوفمبر 2017 ..( وال ) -بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق
الوطني " محمد سيالة " مع السفير البريطاني لدى ليبيا " بيتر ميليت "
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات .
وتناول اللقاء الذي عقد صباح اليوم بطرابلس التنسيق بشأن انعقاد
الندوة الاقتصادية حول التعاون الثنائي في المجالات النفطية التي سينظمها
مجلس الأعمال الليبي البريطاني بتونس خلال يومي 20-21 من شهر نوفمبر
الجاري .
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