وزير الخارجية يبحث مع السفير البريطاني العلاقات الثنائية بين البلدين .





طرابلس 14 نوفمبر 2017 ..( وال ) -بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني " محمد سيالة " مع السفير البريطاني لدى ليبيا " بيتر ميليت "

العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات .

وتناول اللقاء الذي عقد صباح اليوم بطرابلس التنسيق بشأن انعقاد

الندوة الاقتصادية حول التعاون الثنائي في المجالات النفطية التي سينظمها

مجلس الأعمال الليبي البريطاني بتونس خلال يومي 20-21 من شهر نوفمبر

الجاري .

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