إجراءات أمنية مشددة عند محكمة كينية قبل جلسة استماع بشأن الانتخابات.





نيروبي 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - استعدت المحكمة العليا في كينيا

اليوم الثلاثاء لمراجعة الالتماسات التي تطعن في فوز الرئيس أوهورو

كينياتا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي فيما قد تكون آخر

فرصة لفحص قانوني للأصوات.

وذكرت تقارير أخباية فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية خارج قاعة

المحكمة، والتي كانت محور السياسة الكينية منذ أن ألغت نتائج انتخابات

الرئاسة في أغسطس آب. وأدى هذا الحكم إلى إعادة الانتخابات في 26 أكتوبر

الماضي.

وقال مصدر قضائي إن القضاة طلبوا المزيد من التأمين بعد قتل حارس

نائب كبير القضاة بالرصاص في اليوم السابق للجلسة وقالوا إنهم سيرفضون

حضور جلسات دون تحقيق هذا الطلب. وأضاف المصدر أن الحكومة رفضت طلبهم.

ونفى كبير القضاة تقرير رويترز بشأن الأمن وقال إن الشرطة "عززت" تأمين

القضاة.

ولم تنعقد المحكمة منذ اليوم السابق على إجراء الإعادة عندما كان من

المقرر أن أن تفصل في طلب جرى التقدم به في آخر لحظة لتأجيل التصويت. لكن

هذه الجلسة أُلغيت بسبب عدم حضور العدد المطلوب من القضاة لاكتمال

النصاب.

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