المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر من رياح قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته وساحل بنغازي والجبل الاخضر .





طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال) -- حذر المركز الوطني للارصاد الجوية من

رياح قوية اليوم الثلاثاء على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته

وجاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد

الجوية أن رياح قوية سيشهدها الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته نهار

اليوم تصل سرعته إلى (25) عقدة بحرية .

كما ستكون هناك رياح قوية على ساحل بنغازي والجبل الاخضر .

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