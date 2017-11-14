الشركة العامة للكهرباء تدعو المواطنين إلى التعامل بشكل حضاري مع استهلاك الكهرباء نظراً لدخول فصل الشتاء .





طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال)- اهابت الشركة العامة للكهرباء بكافة

المواطنين والجهات العامة والخاصة التعاون والتكافل من خلال ترشيد

استهلاك الكهرباء والتعامل بشكل حضاري وعقلاني نظراً لدخول فصل الشتاء

وما يترتب عليه من ارتفاع في مستوى استهلاك الكهرباء من خلال تشغيل

السخانات الكهربائية وأجهزة التدفئة .

ودعت الشركة على صفحتها الرسمية في بيان لها : إلى تعاون الجميع مع

الشركة العامة للكهرباء في ترشيد الاستهلاك لان من شأنه مهما كان بسيطاً

ومتواضعاً له أثره الإيجابي في تحسين مستوى تقديم خدمات الكهرباء ..

مشيرة إلى أن الاكتفاء بتشغيل سخان مياه واحد وجهاز تدفئة واحدة يسهم في

توفير الكهرباء .

وأوضحت الشركة أن ترشيد الاستهلاك لهو خير دليل على وعيكم ورقيكم

وإدراككم لمسؤولياتكم تجاه وطنكم ، كما أن المساهمة في ترشيد استهلاك

الكهرباء هو من أقل الواجبات .

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