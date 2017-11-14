اجتماع موسع لشركة البريقة لتسويق النفط .





طرابلس 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - عقد اجتماع موسع لشركة البريقة

لتسويق النفط برئاسة رئيس لجنة ادارة الشركة الدكتور " فؤاد بالرحيم "

ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بنشاط الشركة وضبط الأمن بالمواقع

الإدارية ومستودعات الشركة.

وشارك في الاجتماع عضو لجنة الادارة للمناطق غ/ ج والمبيعات وعضو

لجنة الادارة للأمن الصناعي والصحة والسلامة والبيئة والمواد ومدير عام

الادارة العامة للمبيعات ومدير عام الصحة والسلامة والبيئة ومدير عام

ادارة المناطق غ/ج بالوكالة ومدير ادارة الأمن الصناعي غ/ ج مع السادة

آمر فرع جهاز المنشآت النفطية طرابلس ومندوب عن ادارة التنظيم والإدارة

ومدير ادارة العلاقات العامة وآمر وحدة الإسنــاد الثامنة وآمر حرس

مستودع الهاني وادارة أمن المنشآت النفطية.

كما تناول الاجتماع سبل تسهيل تزويد شركات التوزيع وجمعيات النقل لوصول

الوقود ومشتقاته ولتخفيف الازدحام على محطات الوقود ،

وكذلك التنسيق لضبط الأمن بالمواقع الإدارية ومستودعات الشركة وتدليل

المشاكل والصعاب التي قد تحدث بين الحين والآخر والمحافظة على أمن وسلامة

العاملين وممتلكات الشركة.

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