نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال) -- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



تحذير : ريح باش إلى غربي قوي على الساحل الممتد من طرابلس إلى

مصراته وعلى ساحل بنغازي والجبل الاخضر نهار اليوم تصل سرعته إلى (25)

عقدة بحرية .



* الساحل من رأس إجدير إلى سرت.

- تكاثر للسحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب

الرعدية احيانا على أقصى الساحل الغربي .

- الريح شرش إلى باش بينما يكون صباح اليوم غربي على ساحل الخمس ومصراته

سرعته مابين (10-20) عقدة تصل صباح اليوم إلى (25) عقدة على الساحل

الممتد من الخمس إلى مصراتة.

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.00) متر .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .

- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية .

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة اثناء سقوط الامطار .



الساحل من الخليج إلى طبرق.. - السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة هذا

اليوم على بعض المناطق .

- الريح باش إلى شلوق ويكون شرش يوم الغد على ساحل رأس الانوف سرعته

مابين (10-20) عقدة قد تصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي

الى الجبل الاخضر .

إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.75) متر .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .

- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية .

- الرؤيـة جيدة.

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