نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.
الثلاثاء ، 14- 11- 2017 - 11:39:00
طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال) -- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
تحذير : ريح باش إلى غربي قوي على الساحل الممتد من طرابلس إلى
مصراته وعلى ساحل بنغازي والجبل الاخضر نهار اليوم تصل سرعته إلى (25)
عقدة بحرية .
* الساحل من رأس إجدير إلى سرت.
- تكاثر للسحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب
الرعدية احيانا على أقصى الساحل الغربي .
- الريح شرش إلى باش بينما يكون صباح اليوم غربي على ساحل الخمس ومصراته
سرعته مابين (10-20) عقدة تصل صباح اليوم إلى (25) عقدة على الساحل
الممتد من الخمس إلى مصراتة.
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.00) متر .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .
- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية .
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة اثناء سقوط الامطار .
الساحل من الخليج إلى طبرق.. - السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة هذا
اليوم على بعض المناطق .
- الريح باش إلى شلوق ويكون شرش يوم الغد على ساحل رأس الانوف سرعته
مابين (10-20) عقدة قد تصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي
الى الجبل الاخضر .
إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.75) متر .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .
- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية .
- الرؤيـة جيدة.
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