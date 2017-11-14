الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .







طرابلس 14 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وحبات البرد احيانا

على مناطق شمال غرب ليبيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على

المرتفعات الجبلية .





رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وذلك

على المناطق الممتدة من رأس إجدير حتى مصراتة وتمتد إلى الدواخل وبعض

المناطق الجبلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا ، والرياح

جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعـة خاصة على السواحل ، ودرجـات

الحـرارة القصوى تتـراوح مـابين (16-23) درجة مئوية ولاتتجاوز (12) درجة

مئوية على المرتفعات الجبلية.



بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل

الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة صباح اليوم ، والرياح جنوبية

غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الداخلية قد

تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(21-26) درجة مئوية ولا تتجاوز (19) درجة مئوية على الجبل الأخضر . .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السمـاء صافية إلى قليلة السحب ، والريـاح جنوبية غربية إلى متغيرة

الأتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين(

20-26 ) درجة مئوية ولاتتجاوز (17)درجة مئوية على غدامس.



الكفرة - تازربو - السرير.

السمـاء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريـاح جنوبية شرقية إلى

متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الخميس إلى شمالية

غربية معتدلة السرعة، ودرجــــات الحـــــرارة القصوى تتـراوح

مـــــــابين (25-29) درجة مئوية .

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