هيئة الرقابة الإدارية توقف أكثر من (20)عقد عمل محلي بالسفارة الليبية بتونس .





طرابلس 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن

وقف أكثر من (20)عقد عمل محلي بالسفارة الليبية بتونس

وجاء هذا الاجراء في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لإداء عمل

السفارات والقنصليات الليبية في الخارج .

وألزمت الهيئة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بإنهاء خدمات

أكثر من (20 ) مستخدم بعقود محلية بالسفارة الليبية بتونس.

حيث تكشف من خلال المتابعة ، التوسع في إبرام عقود العمالة المحلية

وانتهاء المدة القانونية المحددة لعقود العديد من المستخدمين ، بالإضافة

إلى تنسيب بعض المستخدمين بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية

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