هيئة الرقابة الإدارية توقف أكثر من (20)عقد عمل محلي بالسفارة
الليبية بتونس .
الثلاثاء ، 14- 11- 2017 - 10:59:00
طرابلس 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن
وقف أكثر من (20)عقد عمل محلي بالسفارة الليبية بتونس
وجاء هذا الاجراء في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لإداء عمل
السفارات والقنصليات الليبية في الخارج .
وألزمت الهيئة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بإنهاء خدمات
أكثر من (20 ) مستخدم بعقود محلية بالسفارة الليبية بتونس.
حيث تكشف من خلال المتابعة ، التوسع في إبرام عقود العمالة المحلية
وانتهاء المدة القانونية المحددة لعقود العديد من المستخدمين ، بالإضافة
إلى تنسيب بعض المستخدمين بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية
.
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