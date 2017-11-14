هيأة صندوق التضامن الاجتماعي تكشف عن موعد بداية ونهاية الإخطار السنوي .





بنغازي 14 نوفمبر 2017 (وال )- ناقشت الهيأة العامة لصندوق التضامن

الاجتماعي فرع بنغازي، مع رؤساء وحدات المعاش الأساسي بالمكاتب الخدمية

التابعة للهيأة ، الاتفاق على موعد انطلاق إجراءات الأخطار السنوي،

وآليات العمل المتبعة عبر المنظومة المعاش الأساسي .

وحضر الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضى بمقر إدارة المعاش الأساسي،

رؤساء وحدات بالمكاتب الخدمية : سلوق، قمينس، الأبيار، توكرة، سيدي

خليفة، العروبة، بنغازي المدينة، الحدائق، البركة، إلى جانب مدير فرع

الهيأة ونائبه، ورئيس وحدة المتابعة بقسم المعاش الأساسي، ورئيس وحدة

التوثيق والمعلومات، ورئيس وحدة الربط، ورئيس وحدة النشاط العام

والإعلام، ومراقب المنظومة .

وحددت الهيأة في هذا الاجتماع يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري موعدا

لانطلاق إجراءات الأخطار السنوي .

وأكد رئيس قسم المعاش الأساسي " سهير البرغثي " على حرص فرع الهيأة

والقسم على ضرورة حل كافة المشاكل التي تعرقل صرف المعاشات في وقتها .

وقالت " البرغثي " إن الجميع في سعي حثيث لأن يكون عام 2018 هو نهاية

المعاناة، وبداية العمل المنظم والدقيق، خاصة عقب تمكن الجميع بالتكاثف

أن يضعوا أيديهم على موضع الخلل ومعالجتها تباعاً .

ودعت أصحاب المعاش الأساسي للتعاون ، من أجل تقديم أفضل خدمات وفق

النظام المتبع داخل الهيأة ، مؤكدة جاهزية جميع وحدات المعاش الأساسي

بالمكاتب الخدمية، لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءاتهم بكل أمانة وحرص .

وأضافت " البرغثي " أنه سيتم منح المواطنين من أصحاب المعاشات الأساسية

الوقت الكافي، لجمع المستندات وتقديمها للجهات المعنية، وأن الهيأة لن

تكون مسؤولة عن أي تأخير في إجراءات الإخطار، وما يترتب عليه من إيقاف

للإجراءات .

وذكرت البرغثي أنه سيتم إعلان عن موعد بداية ونهاية الإخطار السنوي عبر

كافة وسائل الإعلامية اعتباراً من يوم غد الموافق 15 نوفمبر الجاري .

...(وال بنغازى)...