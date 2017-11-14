هيأة صندوق التضامن الاجتماعي تبحث إقامة أكاديمية لإعادة التأهيل في ليبيا .





البيضاء 14 نوفمبر 2017 ( وال )- عقد رئيس الهيأة العامة لصندوق

التضامن الاجتماعي " أحمد خليفة إبريدان " أمس الأثنين اجتماعاً مع شركة

تزورن الألمانية المتخصصة في مجال شريحة المعاقين وبرامج الدعم النفسي

ومبتوري الأطراف .

وتضمن الاجتماع الذي عقد بمقر الهيأة في بلدية البيضاء، بحضور مدير

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة الشؤون المعاقين بالهيأة،

إمكانية تقديم الخدمات لمبتوري الأطراف، من حيث توفير الأطراف الصناعية،

إلى جانب تقديم الدعم النفسي والجسدي للمصابين جراء الحرب في ليبيا .

وقال رئيس الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي إن الاجتماع تناول

أيضاً إمكانية إقامة أكاديمية لإعادة التأهيل في ليبيا، وذلك لتدريب

وتخريج دفعات تهتم بنفس تخصص الشركة .

...(وال بنغازى)...