شركة زلاف لإنتاج واستكشاف النفط والغاز تعقد اجتماعها الفني الأول .





طرابلس 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - عقد أمس الاثنين بمقر المؤسسة

الوطنية للنفط الاجتماع الفني لشركة زلاف لإنتاج واستكشاف النفط والغاز

وهو الاجتماع الفني الأول في بداية مسيرة هذه الشركة .

وشارك في الاجتماع من جانب الشركة الدكتور / خليفة عبدالصادق رئيس

لجنة الادارة، الدكتور / محمد علي دنقو عضو لجنة الادارة للتخطيط

والتطوير، الدكتور / عبدالسلام عبدالله عزيز عضو لجنة الادارة للاستكشاف،

المهندس / البركولي أبوصلاح حبيب عضو اللجنة عن الهندسة والمشاريع وعدد

من المختصين من الشركة.

في حين شارك من جانب المؤسسة مدير إدراة تطوير الاحتياطي " نور الدين

الشقمان "، وصالح البصير مدير إدارة الصيانة والمشاريع، و أنور عقيل مدير

إدارة الانتاج،وعبد المنعم بطيخ مدير إدارة الاستكشاف بالوكالة وعدد من

المختصين من الادارات الفنية والمالية.

وتم خلال هذا الاجتماع تقديم الاستراتيجية العامة لنشاط وخطط الشركة

خلال العام 2017 وما تم تنفيذه وأهم الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة

الماضية.

كما تم استعراض نشاط الشركة المقترح للعام 2018 من حيث النشاط الاستكشافي

والتطويري، بالاضافة إلى مناقشة بعض الدراسات الهندسية المقدمة

والميزانيات المقترحة للعام 2018 والتي من شأنها المساهمة في دعم الشركة

لتنفيذ برامجها المستقبلية.

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