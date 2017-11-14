متابعة مشروع صيانة المياة والصرف الصحى بعدد 13 مؤسسة تعليمية .





سرت 14 نوفمبر 2017 ( وال )- تابع الاجتماع الذي عقد بديوان بلدية سرت

أمس الاثنين مشروع صيانة المياة والصرف الصحى فى عدد 13 مؤسسة تعليمية

بسرت وضواحيها .

وضم الاجتماع عميد بلدية سرت " مختار خليفة فرج " وعضو المجلس المكلف

بمتابعة ملف التعليم بالبلدية " صالح عيادة " ومراقب شؤون التعليم "

مفتاح عبد الكافى " وجمعية الامداد الخيرية مصراتة والمكلفة من منظمة

اليونسيف .

واستعرض الاجتماع المؤسسات التعليمية المراد صيانتها بالتنسيق مع

مراقبة تعليم سرت ومكتب المشروعات بالبلدية .

وتم الاتفاق على أن تشرع جمعية الامداد الخيرية مصراتة والمكلفة من

منظمة اليونسيف خلال اليومين القادمين فى صيانة المياه والصرف الصحى

بالمدراس التعليمية المستهدفة بالصيانة كمرحلة اولى وعددها ثلاثة عشر

مؤسسة تعليمية معظمها بضواحى المدينة .

...(وال-سرت)...