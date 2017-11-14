القائد الأعلى للجيش الليبي يبحث سبل وآليات توحيد المؤسسة العسكرية .





طرابلس 14 نوفمبر 2017 ( وال )- بحث رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي " فائز السراج أمس مع

رئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان الفرعية وآمر الحرس الرئاسي ومدير

إدارة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة العمليات ومدير إدارة الشرطة

العسكرية ومدير هيئة التدريب، واللجنة العسكرية المكلفة من المجلس

للمشاركة في اجتماعات القاهرة سبل وآليات توحيد المؤسسة العسكرية في

ليبيا.

وعرضت اللجنة المشاركة في اجتماعات القاهرة خلال هذا الاجتماع

الذي عقد بطرابلس نتائج مباحثاتها في القاهرة وما توصلت إليه من نقاط

اتفاق حول توحيد المؤسسة العسكرية، وعلاقتها بالسلطة المدنية، وما خلصت

إليه المحادثات حول الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش

الليبي إن الجيش الليبي سيظل جيشاً واحداً مبنياً على عقيدة الولاء للوطن

والمحافظة على استقلاله وصون كرامة مواطنيه.

وأضاف أن مسار توحيد الجيش يكتمل بنجاح المسار السياسي التوافقي،

ويحتاج المساران إلى أن تتوقف بعض أطراف المشهدين السياسي والعسكري من

محاولات العرقلة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق هذا التوافق.

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