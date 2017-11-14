استقالة برلمانية بسبب ازدواج الجنسية في استراليا .





عمان 14 نوفمبر 2017 (وال ) - استقالت نائب في البرلمان الأسترالي

اليوم الثلاثاء فيما تواصل البلاد التخلص من آثار أزمة تتعلق بازدواج

الجنسية.

و استقالت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي من تسمانيا، جاكي لامبي، من

البرلمان بعدما تبين أنها مواطنة مزدوجة الجنسية لأن والدها من اسكتلندا،

مما يجعلها مواطنةً بريطانية بحكم النسب.

وقالت لامبي في مجلس الشيوخ عندما أعلنت عن استقالتها حسب وكالة الانباء

الالمانية "من المؤسف جداً أن أبلغكم بأنني وُجدت غير مؤهلة بسبب الجنسية

المزدوجة".

يذكر ان لامبي هي عاشر برلماني يُواجه أزمة ازدواج الجنسية التي شملت

أيضاً نائب رئيس الوزراء.

وينص الدستور الأسترالي على أن مواطني الدول الأجنبية لا يمكنهم شغل

مناصب سياسية.

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