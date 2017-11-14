قوات الاحتلال تجبر عائلة فلسطينية بهدم متجرها الكائن في حي عين
اللوزة ببلدة سلوان.
الثلاثاء ، 14- 11- 2017 - 10:27:00
رام الله 14 نوفمبر 2017 (وال) - اجبرت قوات الاحتلال بمدينة القدس
المحتلة عائلة فلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم محلها التجاري في حي
عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك .
من جهته، أوضح مركز معلومات وادي حلوة – سلوان في بيان أن المتجر تم
تشييده قبل عامين، من "الصاج المقوى".
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " إن سلطات الاحتلال بمدينة
القدس المحتلة تلاحق البناء الفلسطيني بمختلف أحياء مدينة القدس بالهدم
والغرامات المالية والاغلاق ، مشيرة إلى أن بلدة سلوان تعتبر من أكثر
الأحياء والبلدات استهدافا من قبل بلدية الاحتلال العبرية نظراً لقربها
وملاصقتها للمسجد الأقصى من جهته الجنوبية.
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