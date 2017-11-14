وزير التعليم يصدر قرارا يطالب فيه بتنفيذ قواعد تهذيب الطلاب
وعدم استعمال الضرب والعنف ضد طلبة وتلاميذ المدارس .
الثلاثاء ، 14- 11- 2017 - 10:21:00
طرابلس 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق
الوطني "عثمان عبد الجليل", القرار رقم(1736) لسنة 2017م طالب فيه مدراء
المدارس والمعلمين بتنفيذ قواعد تهذيب الطلاب وعدم استعمال الضرب والعنف
ضد طلبة وتلاميذ المدارس .
وجاء في القرار الذي نشر بالموقع الاكتروني لوزارة التعليم :
تنفيذ قواعد تهذيب الطلاب ، وتؤكد الوزارة على منع مدراء المدارس
والمعلمين وغيرهم من العاملين بالمدارس إستعمال الضرب والعنف بجميع
أنواعه ضد التلاميذ والطلاب .
وحذر القرار من أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسألة القانونية.
....( وال ) ...