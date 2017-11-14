وزير التعليم يصدر قرارا يطالب فيه بتنفيذ قواعد تهذيب الطلاب وعدم استعمال الضرب والعنف ضد طلبة وتلاميذ المدارس .





طرابلس 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق

الوطني "عثمان عبد الجليل", القرار رقم(1736) لسنة 2017م طالب فيه مدراء

المدارس والمعلمين بتنفيذ قواعد تهذيب الطلاب وعدم استعمال الضرب والعنف

ضد طلبة وتلاميذ المدارس .

وجاء في القرار الذي نشر بالموقع الاكتروني لوزارة التعليم :

تنفيذ قواعد تهذيب الطلاب ، وتؤكد الوزارة على منع مدراء المدارس

والمعلمين وغيرهم من العاملين بالمدارس إستعمال الضرب والعنف بجميع

أنواعه ضد التلاميذ والطلاب .

وحذر القرار من أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسألة القانونية.

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