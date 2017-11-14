حملات تفتيشية على المحال التجارية والقصابيين والصيدليات والمخابز بسرت .الثلاثاء ، 14-11-2017 - 10:21:00



سرت 14 نوفمبر 2017 ( وال )- قامت دورية لافراد جهاز الحرس البلدى سرت
بحملات تفتيشية على المخابز والمطاعم والمقاهى والقصابين والمحال
التجارية والصيدليات الطبية بالمدينة .
وقال معاون رئيس جهاز الحرس البلدى سرت عقيد " هاشم النكاع " إنه من
خلال الدوريات التفتيشية رغم قلة الامكانيات والسيارات المنعدمة قدمنا
انذارات لعدد من المحال بيع اللحوم والمقاهى والحلاقين والمخابز لعدم
وجود شهائد صحية وتراخيص تجارية للمزوالة .
وأضاف " النكاع " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أنه تمت مخالفة
عدد من المحال بيع اللحوم لعدم وجود اختام من الطبيب البيطرى على اللحوم
وكذلك مخالفة محال تجارية لوجود سلع منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع
وهى عصائر واجبان ومعلبات ، مشيرا إلى أن الحملات متواصلة بالتعاون مع
مراقبة الاقتصاد بالمدينة .
...(وال-سرت)...

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