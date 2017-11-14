انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لأطباء السكر في ليبيا.





بنغازي 14 نوفمبر 2017 ( وال )- بدأت أمس الاثنين بمقر الجامعة

الليبية الدولية للعلوم الطبية فعاليات المؤتمر الثاني لأطباء السكري في

ليبيا .

وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي ينظمه مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري

تحت شعار " معاً من أجل مريض السكري" ، خلال الفترة من 13 – 16 من شهر

نوفمبر الجاري، بحضور عديد من الأطباء والمهتمين من مختلف المدن الليبية

.

وتخللت فعاليات اليوم الأول التي يديرها الدكتور أحمد سوالم، والدكتور

محمد بعيو، والدكتورة هنية العماري، تكريم عديد من الشخصيات الطبية التي

قدمت في مجال الطب، إلى جانب إطلاق اسم الطبيب الإنسان على الأستاذ

البروفسور عثمان الكاديكي .

وتضمنت فعاليات المؤتمر في يومه الأول، تقديم ورقات علمية من قبل

الدكتور رجب الرعيض، والدكتور فتحي دخيل، والدكتورة نجوى أرحيم، والدكتور

محمد الجازوي .

وفي اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر في فترته الصباحية، ستعرض ورقات

علمية من قبل الدكتور عوض القويري، والدكتورة عديلة العمامي، والدكتورة

مبروكة بالعيد، وفي فترة المسائية ستدار الجلسة الأولى من قبل الدكتور

عبد الوهاب البرشة، والدكتورة عديلة العمامي، والدكتور صلاح الحاسي،

ستقدم خلالها أوراق علمية من قبل الدكتورة هنية العماري، والدكتور زكي

بالتمر، والدكتورة هدى العبودي .

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر شعبان أبوشعالة إن المؤتمر

الثاني لأطباء السكري في ليبيا، هو نتاج وثمرة المؤتمر الأول الذي عقد في

عام 2016 .

وأضاف أبوشعالة أن المؤتمر يستمر على مدى أربعة أيام، يتم خلاله طرح

وعرض آخر التطورات العلاجية للمرضى السكر ونشرات حول المرض .

وأشار أبوشعالة إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو توحيد مفاهيم في علاج

السكر، ومتابعة آخر ابتكارات العلاج من مادة الأنسولين والأقراص، مضيفاً

أن عدد المشاركين على مستوى ليبيا بلغ حوالي 130 طبيباً وطبية، كما سيتم

عرض عديد من الأوراق البحثية العلمية .

من جهته، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عوض القويري إن

الهدف من تنظيم المؤتمر الارتقاء بكافة بمستوى كافة أطباء السكر، ومن أجل

تباحث آخر التطورات وعلاج السكر في ليبيا.

وأضاف القويري أن المشاركين في المؤتمر يهدفون لدراسة أوضاع المرض،

محاولين التنسيق فيما بينهم لتطبيق هذه الاستراتيجية .

...(وال بنغازى)...