ادارة مشروعات التعليم تعلن استكمالها صيانة ( 141 ) مدرسة للتعليم
الأساسي والثانوي بمختلف المناطق التعليمية سرت .
الثلاثاء ، 14- 11- 2017 - 10:04:00
طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت إدارة المشروعات بمصلحة
المرافق التعليمية استكمالها صيانة ( 141 ) مدرسة للتعليم الأساسي
والثانوي بمختلف المناطق التعليمية سرت .
وجاء في تقرير لمصلحة المرافق التعليمية الذي نشر اليوم الثلاثاء - أن
أعمال الصيانة استهدفت مدارس بلديات ( خليج سرت - هراوة - سرت - أبوقرين
- الوشكة - زمزم- أبونجيم -الجفرة ) والبالغ عددها ( 141 ) مدرسة للتعليم
الأساسي والثانوي استكملت بالكامل .
وتضمنت الصيانة الأبواب والنوافذ وشبكات المياه والصرف الصحي
والإنارة ودورات المياه ، إضافة إلى تسوية الساحات الخارجية وتهذيب
الحدائق بهذه المدارس .
وأوضحت إدارة المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية أن خطتها القادمة
تستهدف استكمال صيانه ( 300 ) مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي في بلديات
( مسلاتة - مصراتة - قصر الأخيار - القره بوللي -زليتن - بني وليد ) التي
لازال العمل جاري فيها . وأفادت إدارة المشروعات في تقريرها أن نسبة الإنجاز بالمشاريع التي
استهدفت مدارس بلديتي ( ترهونة والخمس ) والبالغ عددها ( 194 ) مدرسة -
بلغت ( 60% ) من إجمالي مراحل التنفيذ .
ويذكر أن مصلحة المرافق التعليمية أعلنت في وقت سابق عن تعاقدها مع
عدد من الشركات المحلية لصيانة (2000 ) مدرسة على مستوى كافة البلديات
إضافة إلى توريد (2 مليون خطاط سبورة بيضاء ) وعديد المستلزمات
والتجهيزات المدرسية.
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