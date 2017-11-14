ادارة مشروعات التعليم تعلن استكمالها صيانة ( 141 ) مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي بمختلف المناطق التعليمية سرت .





طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت إدارة المشروعات بمصلحة

المرافق التعليمية استكمالها صيانة ( 141 ) مدرسة للتعليم الأساسي

والثانوي بمختلف المناطق التعليمية سرت .

وجاء في تقرير لمصلحة المرافق التعليمية الذي نشر اليوم الثلاثاء - أن

أعمال الصيانة استهدفت مدارس بلديات ( خليج سرت - هراوة - سرت - أبوقرين

- الوشكة - زمزم- أبونجيم -الجفرة ) والبالغ عددها ( 141 ) مدرسة للتعليم

الأساسي والثانوي استكملت بالكامل .

وتضمنت الصيانة الأبواب والنوافذ وشبكات المياه والصرف الصحي

والإنارة ودورات المياه ، إضافة إلى تسوية الساحات الخارجية وتهذيب

الحدائق بهذه المدارس .

وأوضحت إدارة المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية أن خطتها القادمة

تستهدف استكمال صيانه ( 300 ) مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي في بلديات

( مسلاتة - مصراتة - قصر الأخيار - القره بوللي -زليتن - بني وليد ) التي

لازال العمل جاري فيها . وأفادت إدارة المشروعات في تقريرها أن نسبة الإنجاز بالمشاريع التي

استهدفت مدارس بلديتي ( ترهونة والخمس ) والبالغ عددها ( 194 ) مدرسة -

بلغت ( 60% ) من إجمالي مراحل التنفيذ .

ويذكر أن مصلحة المرافق التعليمية أعلنت في وقت سابق عن تعاقدها مع

عدد من الشركات المحلية لصيانة (2000 ) مدرسة على مستوى كافة البلديات

إضافة إلى توريد (2 مليون خطاط سبورة بيضاء ) وعديد المستلزمات

والتجهيزات المدرسية.

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