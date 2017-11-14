ايران تعان انتهاء عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة بالزلزال .





أنقرة 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلنت ايران اليوم الثلاثاء

انتهاء عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة بالزلزال القوي الذي وقع يوم

الأحد وأودى بحياة ما لا يقل عن 450 شخصا كما أسفر عن إصابة الآلاف.

وقال " بير-حسين كوليوند" رئيس خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية عبر شاشة

التلفزيون الرسمي "انتهت عمليات الإنقاذ في إقليم كرمانشاه غرب البلاد".

وقال التلفزيون الرسمي إن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور المنطقة

يوم الثلاثاء.

وعرض التلفزيون لقطات لعمال إنقاذ يبحثون وسط أنقاض عشرات القرى فور وقوع

الزلزال. لكن مسؤولين إيرانيين قالوا إن فرص العثور على المزيد من

الأحياء ضئيلة للغاية

وأشار التلفزيون الحكومي إلى أن المستشفيات في الأقاليم القريبة

استقبلت الكثير من المصابين وعرض التلفزيون لقطات لناجين ينتظرون العلاج.

ونقل مئات المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات في طهران.

وقالت السلطات المحلية إن فوضى المرور على الطرق بعدما هرع سكان أقاليم

قريبة لتقديم

وهز الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة قرى وبلدات في المنطقة الجبلية

بإقليم كرمانشاه الذي يقع على الحدود مع العراق بينما كان الكثيرون

نائمين في منازلهم. وتضرر بالزلزال 14 إقليما على الأقل في إيران.

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