وزارة الداخلية تحذر المواطنين من السيول وجريان بعض الأودية .





طرابلس 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق

الوطني ، المواطنين باخد الحيطة أثناء مرورهم من بعض المناطق جنوب

العاصمة طرابلس ، بسبب السيول والأمطار الغزيرة .

وقالت الوزارة في بيان لها ( إن المناطق التي تمر بها بعض الأودية

مثل وادي المجينين ، ووادي الخروع ، والمتجهة إلى مدينة طرابلس، تعد

الأكثر خطورة ) .

وأكدت وزارة الداخلية أن عناصر هيئة السلامة الوطنية ومديريات الأمن

متواجدين على الطرق الرئيسية والفرعية بهذه المناطق ، لتقديم المساعدة

والإرشاد للمواطنين وسائقي المركبات الآلية .