وزارة الداخلية تحذر المواطنين من السيول وجريان بعض الأودية .
الثلاثاء ، 14- 11- 2017 - 08:55:00
طرابلس 14 نوفمبر 2017 ( وال ) - حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق
الوطني ، المواطنين باخد الحيطة أثناء مرورهم من بعض المناطق جنوب
العاصمة طرابلس ، بسبب السيول والأمطار الغزيرة .
وقالت الوزارة في بيان لها ( إن المناطق التي تمر بها بعض الأودية
مثل وادي المجينين ، ووادي الخروع ، والمتجهة إلى مدينة طرابلس، تعد
الأكثر خطورة ) .
وأكدت وزارة الداخلية أن عناصر هيئة السلامة الوطنية ومديريات الأمن
متواجدين على الطرق الرئيسية والفرعية بهذه المناطق ، لتقديم المساعدة
والإرشاد للمواطنين وسائقي المركبات الآلية .