قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من طولكرم .





طولكرم 14-نوفمبر -2017-( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر

اليوم الثلاثاء، مواطنين من مدينة طولكرم وبلدة قفين شمال المدينة، بعد

مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وأفاد شهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينيينة "وفا"، بأن قوة عسكرة

كبيرة داهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي للمدينة، وفتشتها

تفتيشا دقيقا، واعتقلت شابا يبلغ من العمر (30 عاما)، وهو أسير محرر أطلق

سراحه عام 2010، بعد قضاء محكوميته البالغة عامان ونصف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاب آخر من بلدة قفين.

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