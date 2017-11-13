تعيين طاقم تحكيم مباراتي الدور الرباعي لكرة القدم.الإثنين ، 13-11-2017 - 19:36:00



طرابلس 13 نوفمبر 2017 (وال)- عينت اللجنة العامة للتحكيم طاقم تحكيم
مباراتي الدور الرباعي لكرة القدم بين فريقي التحدي والأهلي طرابلس،
والاتحاد والأهلي بنغازي، المقررتين يوم الخميس القادم 16 نوفمبر الجاري،
والمؤهل لتمثيل ليبيا أفريقيا في بطولتي الأندية أبطال الدوري والكأس
للموسم الرياضي 2018 .
وسيلعب فريق الأهلي طرابلس مع فريق التحدي على ملعب امساعد، الساعة
14:00 مساء، بإدارة طاقم تحكيم يتوسطه "محمد رجب" و"عطية محمد" مساعد أول
و"باسم سيف النصر" مساعد ثان و"عصام الجهاني" حكم رابع و"عبد العزيز
الشريف" مراقب.
ويلعب فريق الاتحاد مع فريق الأهلي بنغازي بملعب زوارة ، الساعة
14:30 مساء، بإدارة طاقم تحكيم يتوسطه "محمد الزروق" و"وحيد الجحاوي"
مساعد أول و"مجدي كمال" مساعد ثان، و"فوزي المنير" حكم رابع و"خيري
الماقوري" مراقب.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

وزير التعليم بحكومة الوفاق يشارك رفقة فريق من الخبراء في المؤتمر العام لليونسكو بباريس .
اختتام مهرجان السلام بودان يتوج بالعرس الجماعي .
وزير التعليم يعتمد نتائج امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادات (الاعدادية – الثانوية – المعاهد المتوسطة) .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا