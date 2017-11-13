تعيين طاقم تحكيم مباراتي الدور الرباعي لكرة القدم.





طرابلس 13 نوفمبر 2017 (وال)- عينت اللجنة العامة للتحكيم طاقم تحكيم

مباراتي الدور الرباعي لكرة القدم بين فريقي التحدي والأهلي طرابلس،

والاتحاد والأهلي بنغازي، المقررتين يوم الخميس القادم 16 نوفمبر الجاري،

والمؤهل لتمثيل ليبيا أفريقيا في بطولتي الأندية أبطال الدوري والكأس

للموسم الرياضي 2018 .

وسيلعب فريق الأهلي طرابلس مع فريق التحدي على ملعب امساعد، الساعة

14:00 مساء، بإدارة طاقم تحكيم يتوسطه "محمد رجب" و"عطية محمد" مساعد أول

و"باسم سيف النصر" مساعد ثان و"عصام الجهاني" حكم رابع و"عبد العزيز

الشريف" مراقب.

ويلعب فريق الاتحاد مع فريق الأهلي بنغازي بملعب زوارة ، الساعة

14:30 مساء، بإدارة طاقم تحكيم يتوسطه "محمد الزروق" و"وحيد الجحاوي"

مساعد أول و"مجدي كمال" مساعد ثان، و"فوزي المنير" حكم رابع و"خيري

الماقوري" مراقب.

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