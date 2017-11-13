فريق الاتحاد يتأهل إلى نهائي كأس ليبيا لكرة اليد.





طرابلس 13 نوفمبر 2017 ( وال)- تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس ليبيا

لكرة اليد 2017، وذلك بعد فوزه في نصف النهائي على حساب فريق الشرطة

بنتيجة 22 مقابل 14 هدفا.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 8 مقابل 8، في

المباراة التي جمعتهما أمس الأحد بقاعة 17 فبراير للألعاب بالمدينة

الرياضية بطرابلس .

وسيلاقي فريق الاتحاد في المباراة النهائية فريق النجمة، وذلك يوم

الخميس الـ23 من نوفمبر الجاري بقاعة مدينة البيضاء للألعاب الرياضية.

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