ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ايران الى 207 قتلى و1700 جريح .



طهران 13 نوفمبر 2017 (وال)-ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب

مساء الاحد المنطقة الحدودية بين العراق وايران الى 207 قتلى في ايران،

بحسب حصيلة جديدة اعلنتها صباح الاثنين خلية الازمة التي شكلتها السلطات.

وقال بهنام سعيدي نائب رئيس هذه الهيئة التي تشرف عليها وزارة الداخلية

الايرانية ان هناك 207 قتلى ونحو 1700 جريح. وكانت الحصيلة السابقة تشير

الى سقوط 164 قتيلا في ايران.

وذكرت السلطات الايرانية ان هذه الحصيلة يمكن ان ترتفع بسبب الصعوبات

التي تواجهها فرق الانقاذ في الوصول الى بعض المناطق النائية.

وفي العراق، تشير آخر حصيلة غير نهائية للضحايا، الى مقتل ستة أشخاص على

الأقل وأصابة 150 آخرين بجروح في محافظة السليمانية في إقليم كردستان

جراء هذا الزلزال.

وذكر المركز الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع عند الساعة 18,18 ت غ على

بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة، على عمق 33,9 كيلومترا في منطقة

جبلية محاذية لإيران.