دراسة: دخان السجائر الإلكترونية يبطئ معدل دقات القلب لدى الفئران.





انهايم 13 نوفمبر 2017 (وال)- تؤثر نظم نقل النيكوتين الإلكترونية

كالسجائر الإلكترونية على دقات ووظائف القلب والأوعية الدموية لدى

الفئران، وفقا لما أفاد به بحث أولي عُرض يوم الأحد في الجلسات العلمية

لعام 2017 لجمعية القلب الأمريكية المنعقدة في أنهايم بولاية كاليفورنيا

الأمريكية.

وبالإضافة إلى النيكوتين، عادة ما تحتوي منتجات السجائر الإلكترونية على

بروبيلين غليكول و/أو الغليسيرين النباتي، والذي يُستخدم عادة للحد من

فقدان الرطوبة في المستحضرات الجلدية أو المضافات الغذائية، ولكن الآثار

الصحية لإحراق واستنشاق هذه المواد غير معروفة.

في هذه الدراسة، التي تمولها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة،

يقول الباحثون إنهم فحصوا الآثار القلبية الوعائية لدخان السجائر

الإلكترونية بالنسبة للسجائر التقليدية في الفئران، ووجدوا أن التعرض

لدخان نظم نقل النيكوتين الإلكترونية أو دخان السجائر التقليدية يبطئ

معدل نبض القلب ( بطء القلب) لدى الفئران.

وتشير هذه النتائج إلى أن التعرض لدخان نظم نقل النيكوتين الإلكترونية قد

يؤدي إلى تأثيرات على القلب والأوعية الدموية وقد يزيد من مخاطر الإصابة

بعدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

وثمة حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لاستكشاف هذه الآثار في الناس التي

تستخدم نظم نقل النيكوتين الإلكترونية، كما يقول الباحثون في بيان صحفي.

وتجذب الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية، وهي التبادل العالمي

الرائد لأحدث التطورات في علم القلب والأوعية الدموية للباحثين والأطباء،

قرابة 18 ألف شخص من الحضور، مع وجود عالمي من أكثر من 100 بلد.