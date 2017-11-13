رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفدا من نواب طرابلس وأعضاء مجلس الدولة عن المدينة.





طرابلس 13 نوفمبر2017 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج صباح اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس،

وفدا من أعضاء مجلس النواب عن طرابلس وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة عن

المدينة.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس؛ فقد بحث اللقاء ، مستجدات الوضع

السياسي في البلاد، وأكد أعضاء الوفد على أن ما يتطلعون إليه هو أن يتحقق

توافق وطني وأن يصل المسار السياسي إلى الدولة المدنية الديمقراطية

الحديثة.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن ما يعترض مسار التوافق من عقبات، آملا أن

يدرك المعرقلون بأن معاناة المواطنين لم تعد تحتمل وأنه حان للبعض أن

يرتفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية.

من ناحية أخرى، شدد السراج على ضرورة طرح الدستور للاستفتاء احتراماً

للمسار الديمقراطي ليقرر الشعب ما يراه بشأنه رفضا أو قبولا.

واستعرض اللقاء، ما تواجهه بعض مرافق العاصمة من مختنقات، حيث أكد رئيس

المجلس الرئاسي أن هناك حلول عاجلة ستنفذ من خلال بلديات طرابلس الكبرى

لحل عدد من المختنقات، إضافة إلى خطة طويلة الأمد لمعالجة المشاكل التي

تحتاج إلى وقت وتحتمل الانتظار.

وأوضح رئيس المجلس أن الإسراع في تلبية المطالب لا يعتمد فقط على إجراءات

الحكومة بل تحتاج أيضا إلى تظافر جهود الجميع.

كا أكد حرص حكومة الوفاق الوطني على تقديم الخدمات لكافة مناطق ليبيا

بطريقة عادلة ومتوازنة ووفقا للأولويات.

..(وال).