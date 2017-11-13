وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يستقبل سفير اندونيسا بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.



طرابلس 13 نوفمبر 2017 (وال )- استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني " محمد سيالة " صباح اليوم بمقر الوزارة بطرابلس سفير دولة

اندونيسيا لدى ليبيا "روضين انوار" بمناسبة انتهاء عمله سفيراً لبلاده

لدى ليبيا.

وعبر الوزير عن شكره وتقديره للسفير الاندونيسي لما قام به من تعاون

طيلة فترة عمله في ليبيا لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ،

متمنيا له التوفيق في ما سيكلف به من مهام في المستقبل.

من جانبه عبر السفير الاندونيسي عن سعادته بالفترة التي قضاها سفيرا

لبلاده في ليبيا وعن شكره لكافة الجهات والمؤسسسات في ليبيا لما لقيه من

تعاون منها والتي ساعدته على القيام بمهام عمله.

واكد السفير رغبة بلاده في دعم التعاون الثنائي مع ليبيا خاصة في

المجالات السياسية والاقتصادية والتجارة الحرة ، مشيرا بالخصوص الى

امكانية فتح التعاون مع المنطقة الحرة في مصراته والمنطقة الحرة في

اندونيسيا.

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